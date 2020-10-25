ريهام حجاج تنعى والد زوجها: "الرجل الحنون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت الفنانة ريهام حجاج، والد زوجها المهندس نبيل حلاوة، الذي رحل عن عالمنا أمس السبت.

وكتبت ريهام، عبر حسابها على إنستجرام: "في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا رب.. الغالي وعمود العائلة، أبونا وحبيب قلوبنا.. الرجل الحنون، الخلوق المحترم.. المهندس نبيل حلاوة".

وأضافت: "اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلا خيراً من أهله، وأدخله الجنة، واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.. أرجو الدعاء ".

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج، أعلنت وفاة حماها المهندس نبيل حلاوة، والد زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، عبر حسابها على إنستجرام.