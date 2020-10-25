أحمد فهمي: "هوطي أربط لـ هنا الزاهد الجزمة عشان يتقال عليّا كيوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - تدوينة ساخرة كتبها الممثل أحمد فهمي، عصر اليوم الأحد، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أثارت ردود فعل كبيرة من قِبل متابعيه.
وكتب فهمي: "إن شاء الله هروح مهرجان قريب وربنا يكرمني ورباط جزمة (هنا) يتفك مثلا وأوطي أربط لها الجزمة عشان يتقال عليّا كيوت وقد إيه جميل".
وتلقى فهمي العديد من التعليقات حول تدوينته، ومنها: "عيب يا فهمي"، "فهمي الرجل الكيوت"، "أنت حد حبوب يا فهمي"، "ربنا يسعدكم ويبارك لكم في حياتكم ويكفيكم شر العين وكل حاجة وحشة"، و"قصدك على مهرجان الجونة فاهمين فاهمين" وعقب على هذا التعليق قائلا: "لا والله خالص"، وغيرها.
وتزوج الفنان أحمد فهمي من الفنانة هنا الزاهد احتفلت في 11 سبتمبر 2019، وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام.
ومن جانب آخر، يستعد أحمد فهمي لتصوير فيلمه السينمائي الجديد "دماغ عالية" بمشاركة الفنانة روبي.
وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.
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