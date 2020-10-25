بالصور| محمد زيدان بصحبة زوجته بعرض الفيلم الفلسطيني "200 متر" بـ"الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: تصوير- علاء أحمد: حضر محمد زيدان لاعب كرة القدم السابق، بصحبة زوجته، العرض الخاص بالفيلم الفلسطيني "200 متر"، للمخرج أمين نايفة. وحرص زيدان على الوقوف أمام عدسات الكاميرات لالتقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء قبل عرض الفيلم المشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي. يشهد العرض المُقام في البلازا، حضور مخرج الفيلم، ومنتجته مي والمونتير المصري كمال الملاخ، وعدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

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