عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بسبب الجو جميل

تصدر النجم عمرو دياب موقع التواصل الاحتماعي تويتر بهاشتاج الجو جميل وهي الأغنية التي طرح البرومو التشويقي لها منذ ساعات

وبعد طرحها بساعات تصدرت الموسيقى التشويقية لأغنية "الجو جميل" لعمرو دياب تريند موقع يوتيوب للفيديوهات الأعلى مشاهدة في

مصر.وكان الهضبة قد طرح أمس المقدمة التشويقية لجزء من موسيقى الأغنية وسط تفاعل رواد السوشيال ميديا معها.أغنية الجو جميل من كلمات محمد القياتي ، ألحان محمد يحيى ، توزيع أحمد عادل، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.وكان عمرو دياب قد طرح منذ أيام دويتو " أهي أهي" مع المطربة اليونانية إيريني بابادوبلو.والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر ، وألحان محمد يحيى ، توزيع وميكس عادل حقي.وتم تسجيل الأغنية بين مصر واليونان وأسبانيا ، بمشاركة عازفين أجانب.