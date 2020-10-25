عبد الدايم : مسرح النافورة إضافة للبنية الثقافية المصرية

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وبصحبتها الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية التجهيزات النهائية لمسرح النافورة الجديد الجارى انشائه بشكل مبتكر لإقامة فعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية واستضافة فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

قالت عبد الدايم:"إن مسرح النافورة

يُعد إضافة للبنية الثقافية المصرية وإثراء لمنظومة المسارح بوزارة الثقافة لما يتسم به طبيعة خاصة مميزة ، واضافت انه سيتم استثمارة فى اقامة العديد من الانشطة التى تعمل على تحقيق استراتيجية نشر التنوير.

وأكدت اهمية ظهور المسرح بصورة مشرفة تليق بسمعة مصر أمام العالم أجمع مشددة على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا .

يشار إلى أن مسرح النافورة فى شكله الجديد يتسع لـ 1000 مشاهد ويتميز بشكل مستدير ومدرجات تراعى تطبيق التباعد الاجتماعي بين الحضور كماوتم تجهيزة بجميع التقنيات الاضاءة والصوت الى جانب انظمة الحماية المدنية اللازمة .