قبر رجاء الجداوى تسكنه الحشرات.. وابنتها تكشف السر

قالت إحدى المعجبات إنها رأت فيديو لمقبرة الراحلة رجاء الجداوى وهو محطم من الداخل وتدخله الحشرات، وقالت: «الله يرحمها، معلش يا أميرة تقبلِى منى الكلمتين، أنا دخلت على فيديو طلع لى المدفن بتاع مدام رجاء، هو مالو المدفن مكسر وكأنه صار له سنين، ومكسور على الجنب وفيه فتحة كبيرة وتدخل فيه الحشرات، والله حزنت لأننا نحبها وفنانة شيك وكل العالم حزن عليها، وهى صارت بتهم كل الناس،

يا ريت يترتب المدفن ويكون يليق بفنانة قديرة، وأنا استسمحك يا أميرة لو اتدخلت بس حزنت عليها يا ريت تأخذها بعين الاعتبار.. كانت كل التعليقات هى بنتها فين؟».

دافعت أميرة مختار «ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى»: «القبر بالفعل هو تحت الترميم من أكثر من سنة، ومازال تحت الترميم، والفتحة الخلفية لأن هذه المساحة سوف تؤخذ لتكملة

الشارع، أما عن سؤال اين ابنتها فأنا غير مسئولة عن الترميم، هناك كِبار العائلة هم المسئولون، ومامى كانت تدير ذلك لأنها الكبيرة لكن المدفن ده مدفن العائلة وأنا أصغر العائلة».

وأضافت: «شكراً للاهتمام وكما كانت تقول أمى، مش مهم فوق شكله إيه، المهم تحت منور قد إيه، اللهم أَنِر قبورنا جميعاً»

يذكر أن، رجاء الجداوى كانت موجودة فى العزل الصحى لمستشفى أبوخليفة فى مدينة الإسماعيلية لمدة 43 يوماً، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا مطلع يونيه الماضى، حتى وافتها المنية فى الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو.