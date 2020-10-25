شاهد فستان "رانيا يوسف" على السجادة الحمراء فى اليوم الثالث من مهرجان الجونة



خطفت الفنانة رانيا يوسف فى اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، الأنظار بعد ظهورها على السجادة الحمراء على هامش عرض فيلم "200 متر"، حيث ارتدت فستان متنوعة ومختلفة الألوان .

ويحكى الفيلم قصة مصطفى وزوجته، القادمين من قريتين فلسطينيتين يفصل بينهما جدار عازل، رغم أن المسافة بينهما 200 متر فقط، حيث تفرض ظروف معيشتهما غير

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الاعتيادية تحديًا لزواجهما، وعندما يمرض ابنهما، يهرع مصطفى لعبور الحاجز الأمنى لكنه يُمنع من الدخول، وهنا تتحول رحلة الـ 200 متر إلى أوديسا مُفزعة، وشارك الفيلم كمشروع فى منطلق الجونة فى مرحلة التطوير فى الدورة الافتتاحية لمهرجان الجونة السينمائى، حيث فاز بجائزة مينتور ارابيا لتمكين الشباب والأطفال.

ومهرجان الجونة السينمائى هو أحد من المهرجانات الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافى، إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما فى العالم العربى، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به: منصة الجونة السينمائية.