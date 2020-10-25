الجونة السينمائى.. يتحدى المثقفين ويكرم الفرنسى ..جيرارد دى.. نصير التطبيع

موقف مخزٍ اتخذه مهرجان الجونة فى دورته الرابعة، بإصرار إدارته على تكريم الممثل الفرنسى جيرارد دى بارديو- الداعم الإسرائيلى- فى حفل الافتتاح رغم كل دعوات المقاطعة، ورغم انتفاضة مثقفى مصر واتحاد النقابات الفنية لمنع تكريم دى بارديو فى مصر بسبب دعمه للدولة الإسرائيلية.

واجه تكريم دى بارديو رفضاً كبيراً من السينمائيين باعتباره (إهانة لقيم الإنسانية والكرامة)، كما رصدوا فى بيانهم الصادر بتوقيع العديد من السينمائيين والمثقفين المصريين، وأيضاً القرار الذى أصدره اتحاد النقابات الفنية

بتطبيق القرار الصادر 19 يناير0 198 وينص على منع التعامل بأى شكل من الأشكال مع الكيان الصهيونى وداعميه.

وكان من المتوقع أن تعتذر إدارة المهرجان للفنان وتأخذ فى عين الاعتبار مطالب السينمائيين والمثقفين المصريين، وهى ليست المرة الأولى، حيث سبق للسينمائيين المصريين أن رفضوا العام الماضى، تكريم المخرج الفرنسى كلود ليلوش (المناصر لإسرائيل) فى مهرجان القاهرة السينمائي، وبالفعل تم إلغاء دعوة

ليلوش وإلغاء تكريمه، استجابة لموقف السينمائيين الغاضب، والتزاماً بقرار النقابات الفنية والمهنية المصرية برفض كل أشكال التطبيع.

الغريب أن مهرجان الجونة اتخذ موقفاً معادياً، وخرج المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، ليرد على هذه الدعوات، قائلاً إن الخلاف الدائر حول تكريمه هو مجرد وجهة نظر!! وأضاف أن المعارضين لتكريم دى بارديو فى مهرجان الجونة، يشكلون حملات مغرضة ومتاجرة رخيصة بالقضية الفلسطينية!!.. وهم أيضاً يعبرون عن رغبات انتقامية لعدم دعوتهم لحضور المهرجان!!

وكان عدد كبير من السينمائيين المصريين والعرب بالإضافة إلى شخصيات عامة وقعوا على رفض تكريم جيرارد دى بارديو، وفى مقدمتهم شخصيات من كبار السينمائيين المصريين.