بدأ تحضير مسلسل " بين السماء والأرض " لـ " هاني سلامه"

يعود الفنان هاني سلامه لساحة الدراما الرمضانية بعد غياب عام بمسلسل " بين السماء والأرض ، ومن المقرر بدأ التحضير له خلال الايام المقبلة

ونظرًا لارتباط الفنان هاني رمزي بتصوير مسلسله الرمضاني " بين السماء والأرض " ، أعتذر عن عدم قبول

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أداء فيلم «تحت تهديد السلاح»، المفترض بدء تصويره الأسبوع المقبل.

يذكر أن المخرج محمد جمال العدل اختيار الفنانين تمهيدًا للتعاقد معهم للمشاركة بالمسلسل، بينما يواصل المؤلف الشاب إسلام حافظ كتابة باقى حلقات العمل.