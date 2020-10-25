بدأ تحضير مسلسل " بين السماء والأرض " لـ " هاني سلامه"

يعود الفنان هاني سلامه لساحة الدراما الرمضانية بعد غياب عام بمسلسل " بين السماء والأرض ، ومن المقرر بدأ التحضير له خلال الايام المقبلة.
ونظرًا لارتباط الفنان هاني رمزي بتصوير مسلسله الرمضاني " بين السماء والأرض " ، أعتذر عن عدم قبول
يذكر أن المخرج محمد جمال العدل اختيار الفنانين تمهيدًا للتعاقد معهم للمشاركة بالمسلسل، بينما يواصل المؤلف الشاب إسلام حافظ كتابة باقى حلقات العمل.
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