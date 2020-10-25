خالد النبوي وعدد من النجوم علي السجاده الحمراء لحضور "200 متر" بمهرجان الجونة

توافد عدد من نجوم الفن منذ قليل ، على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة السينمائى لمشاهدة فيلم "200 متر" للمخرج أمين نايفة، منهم خالد النبوى، هبة السيسي، ليلى علوى، إلهام شاهين، أحمد داوود وزوجته علا رشدى، محيى إسماعيل، الفنان صبري فواز، المخرجة هالة خليل، هدى الإتربى، إنجى المقدم، تامر كروان، محمد حفظى، والفيلم إنتاج مشترك بين فلسطين، الأردن، إيطاليا، السويد، وينافس على جوائز مسابقة الأفلام الطويلة للمهرجان.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة مصطفى وزوجته، القادمين من قريتين فلسطينيتين يفصل بينهما جدار عازل، رغم أن المسافة بينهما 200 متر فقط، حيث تفرض ظروف معيشتهما غير الاعتيادية تحديًا لزواجهما، وعندما يمرض ابنهما، يهرع مصطفى لعبور الحاجز الأمني لكنه يُمنع من الدخول، وهنا تتحول رحلة الـ 200 متر إلى أوديسا مُفزعة، وشارك الفيلم كمشروع في منطلق الجونة في مرحلة التطوير في الدورة الافتتاحية لمهرجان الجونة السينمائى، حيث فاز بجائزة مينتور آرابيا لتمكين الشباب والأطفال.



يذكر أن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، انطلقت مساء الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس بين فلسطين، الأردن، إيطاليا، السويد، وينافس على جوائز مسابقة الأفلام الطويلة للمهرجان.وتدور أحداث الفيلم حول قصة مصطفى وزوجته، القادمين من قريتين فلسطينيتين يفصل بينهما جدار عازل، رغم أن المسافة بينهما 200 متر فقط، حيث تفرض ظروف معيشتهما غير الاعتيادية تحديًا لزواجهما، وعندما يمرض ابنهما، يهرع مصطفى لعبور الحاجز الأمني لكنه يُمنع من الدخول، وهنا تتحول رحلة الـ 200 متر إلى أوديسا مُفزعة، وشارك الفيلم كمشروع في منطلق الجونة في مرحلة التطوير في الدورة الافتتاحية لمهرجان الجونة السينمائى، حيث فاز بجائزة مينتور آرابيا لتمكين الشباب والأطفال.يذكر أن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، انطلقت مساء الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

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