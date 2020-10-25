أقلهم زادت ثروته 1.6 مليار دولار.. مليارديرات زادت ثرواتهم خلال هذا الأسبوع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أكتوبر 2020 10:18 مساءً - تزامناً مع حالات الإغلاق المستمرة في بعض دول العالم نتيجة جائحة كورونا، تعاني الكثير من الدول والشركات على أنواعها، أزمات اقتصادية، مرتبطة بحجم التداول، وانخفاض القيمة الشرائية عند العديد من العملاء.

إلا أن هذا الأمر لاينطبق على عمالقة المال، والذين لا زالت ثرواتهم تزيد رغم الركود الكبير، فقد أشار موقع “فوربس” المتخصص في المتابعات والتقارير المالية إلى أنه وخلال أسبوع واحد ما بين الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول، والخميس 22 أكتوبر/تشرين الأول،قفزت ثروات العديد من مليارديرات العالم، بشكل كبير ما بين 1.6 مليار وحتى 8 مليار دولار.

فقد قفز سهم LVMH بنسبة 6%، متفوقًا كثيرًا على مؤشر S&P 500 ، الذي انخفض بنسبة 0.9% خلال تلك الفترة الزمنية، ومؤشر Dow Jones الصناعي، الذي انخفض بنسبة 0.5%.

ومجموعة LVMH ليست دار الأزياء الفاخرة الوحيدة التي سجلت ارتفاعًا طفيفًا، حيث سجلت شركة الحقائب هيرميس بيركين نموًا بنسبة 7% في الربع الثالث. على الرغم من انخفاض المبيعات في أوروبا والأمريكتين، فقد ارتفعت بنسبة 21% تقريبًا في آسيا حيث شهدت البلدان التي نجحت في السيطرة على تفشي كوفيد-19، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية، انتعاشًا اقتصاديًا قويًا.

لم يكن أرنو الملياردير الوحيد الذي كسب أموالًا طائلة هذا الأسبوع. شهدت أسهم شبكة وسائل التواصل الاجتماعي Snap انتعاشة قوية بفضل التقرير الفصلي القوي للشركة، والذي حطم توقعات المستثمرين للإيرادات، ما أدى إلى ارتفاع السهم بنسبة 37%. وقد خسرت منافسًا قويًا، حيث أعلنت خدمة الفيديو القصيرة Quibi أنها ستغلق بعد إطلاقها بستة أشهر فقط.

بين 15 أكتوبر/تشرين الأول و 22 أكتوبر/تشرين الأول، حصل مؤسسو Snap ، إيفان شبيغل (صافي الثروة: 7.7 مليار دولار) على ملياري دولار وبوبي ميرفي (صافي الثروة: 8.1 مليار دولار)، على 2.2 مليار دولار.

دفع نجاح سناب المستثمرين في Facebook إلى توقع أرقام أقوى عندما يعلن الموقع عن أرباح ربع سنوية الأسبوع المقبل. ارتفع سهم Facebook بنسبة 4.3% خلال الأسبوع حتى يوم الخميس، على الرغم من تحرك اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ لاستدعاء مارك زوكربيرغ والرئيس التنفيذي لشركة Twitter جاك دورسي بسبب تعديل منصتيهما لمقال في New York Post أظهر ما يبدو أنه ادعاءات لم يتم التحقق منها بشأن هانتر بايدن.

في 22 أكتوبر/تشرين الأول، بلغت ثروة زوكربيرج 102.1 مليار دولار، بزيادة 4.1 مليار دولار في الأسبوع.

كما شهدت الشركة الأم لغوغل، ألفابيت، أيضًا أسبوعًا قويًا، حيث ارتفعت بنسبة 3.6% بين 15 أكتوبر/تشرين الأول و 22 أكتوبر/تشرين الأول. ارتفع السهم قبل إعلان الأرباح في الأسبوع المقبل، على الرغم من قضية مكافحة الاحتكار التي أعلنت عنها وزارة العدل في 20 أكتوبر/تشرين الأول.

كسب مؤسسا غوغل، سيرجي برين (صافي الثروة: 69.6 مليار دولار) ولاري بيج (صافي الثروة: 71.6 مليار دولار) 2.1 مليار دولار لكل منهما.

إليكم المليارديرات الذين زادت ثرواتهم خلال هذا الأسبوع:

تم احتساب الزيادة في الثروة من إغلاق الأسواق الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول إلى الخميس 22 أكتوبر/تشرين الأول.

1- برنار ارنو

صافي الثروة: 122 مليار دولار بزيادة 8 مليارات دولار

البلد: فرنسا

مصدر الثروة: LVMH

2- مارك زوكيربيرغ

صافي الثروة: 102.1 مليار دولار بزيادة 4.1 مليار دولار

البلد: الولايات المتحدة

مصدر الثروة: فيسبوك

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3- بوبي ميرفي

صافي الثروة: 8.1 مليار دولار بزيادة 2.2 مليار دولار

البلد: الولايات المتحدة

مصدر الثروة: Snap

4- لاري بايج

صافي الثروة: 71.6 مليار دولار بزيادة 2.1 مليار دولار

البلد: الولايات المتحدة

مصدر الثروة: غوغل

5- سيرجي برين

صافي الثروة: 69.6 مليار دولار بزيادة 2.1 مليار دولار

البلد: الولايات المتحدة

مصدر الثروة: غوغل

6- إيفان شبيغل

صافي الثروة: 7.7 مليار دولار بزيادة ملياري دولار

البلد: الولايات المتحدة

مصدر الثروة: Snap

7- زاو هوي

صافي الثروة: 22.4 مليار دولار بزيادة 1.8 مليار دولار

البلد: الصين

مصدر الثروة: العقارات

8- شيلدون أديلسون

صافي الثروة: 32.1 مليار دولار بزيادة 1.8 مليار دولار

البلد: الولايات المتحدة

مصدر الثروة: الكازينو

9- كولين تشنغ هوانغ

صافي الثروة: 30.9 مليار دولار بزيادة 1.8 مليار دولار

البلد: الصين

مصدر الثروة: PINDUODUO

10- أمانسيو أورتيغا

صافي الثروة: 67.1 مليار دولار بزيادة 1.6 مليار دولار

البلد: أسبانيا

مصدر الثروة: ZARA