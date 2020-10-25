خالد الصاوي: “كايرو شو” سيعيدني لخشبة المسرح

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان المصري خالد الصاوي، عن اتفاقه مع إدارة مسرح “كايرو شو” على المشاركة في بطولة عرض مسرحي جديد، يجري التحضير له حالياً.
وقال الصاوي في تصريحات صحفية، إنه ليس مخولاً له الإعلان عن تفاصيل المسرحية، التي من المقرر أن يكشف تفاصيلها المخرج مجدي الهواري، والإعلامي محمد هاني، الشريك المؤسس لمشروع “كايرو شو”، مضيفاً أنه متحمس لمعاودة الوقوف على خشبة المسرح بعد غيابه لأعوام طويلة.
وفي سياق آخر، أشاد الصاوي بالدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي المنعقدة حالياً، والمقرر منحه خلالها جائزة الإنجاز الإبداعي في حفل الختام الجمعة المقبل، مشيراً إلى أن المهرجان يشهد مشاركة عدد من الأفلام السينمائية ذات المستوى الجيد.
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