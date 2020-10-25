سيلينا غوميز تغني لمعجبيها: أتمنى أن يخسر “ترامب”

متابعة بتجـــــــــــرد: شجعت المطربة الأمريكية سيلينا غوميز معجبيها على إنستغرام للمشاركة في عمليات التصويت على انتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أدلت بصوتها إلكترونياً، وغنت على الهواء مع زميلها تيموثي كالاميت ‘Really Hope This Guy Loses أو أتمنى حقًا أن يخسر هذا الرجل، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتشجيعها لمنافسه جو بايدن.

وأوضحت مجلة بيبول أن غوميز (28 سنة) ظهرت وهي تتصل على الهواء مع زميلها في الغناء كالاميت أثناء وقوفه في الطابور للإدلاء بصوته في مادسينو سكوير بنيويورك.

وقدم كالاميت زميلته النجمة إلى الواقفين في طابور التصويت حيث غنوا معها أغنياتها المفضلة مثل Rare ونادر، وترنموا بكلمات مثل “قفوا ضد الطاغية”، “تصويت بلا رحمة”.

وكانت غوميز قد نشرت قبلها بأيام صوراً لها وهي تملأ بطاقات الاقتراع، وعلقت عليها قائلة “لقد انتهيت للتو من التصويت”.

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ويعد كالاميت وجوميز آخر المشاهير الذين استخدموا سوشيال ميديا لتشجيع الناخبين على التصويت، حيث تضم القائمة العشرات من النجوم والنجمات مثل هالي بيري، ديمي لوفاتو، آدام ريبون.

كما كشفت المطربة تايلور سويفت لمجلة «في» أنها ستصوت للمرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

من جانب آخر، تحصد سيلينا غوميز نجاحاً فنياً بألبومها الثالث أو نادر الذي أصدرته قبل انتشار وباء كورونا، وتأثر توزيعه قليلاً، قبل أن يعاود الارتفاع، ويحقق أرقام مشاهدات قياسية على قنوات سوشيال ميديا.