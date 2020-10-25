طرح برومو “ولاد السلطان” لحسام تحسين بك: صراع المال والسلطة في درب من الدم

متابعة بتجــــــــــــرد: أطلق صنّاع المسلسل الشامي “ولاد السلطان” برومو العمل الذي تدور احداثه ضمن صراع قائم بسبب المال والسلطة في درب من الدم في حارات دمشق القديمة. ويشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم الدراما السورية على رأسهم حسام تحسين بيك، ويحيى بيازي، وعبد المنعم عمايري، وسليم صبري، وهيما اسماعيل، وسامر الزلم، ورحف الرحبي، وعلا بدر، وعبد الرحمن قويدر، ووسيم الرحبي، وامانة والي، ومحمد خاوندي وأيمن بهنسي، وهدى شعراوي، وماهر شقرة، وغيرهم. يذكر أن “ولاد سلطان” من تأليف سعيد حنّاوي وإخراج غزوان قهوجي.

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