كارول سماحة.. ولادة جديدة في الأشهر المقبلة

متابعة بتجــــــــــــرد: تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة لمشاريع فنية عدّة تتكتّم حتى اللحظة عن تفاصيلها، إلا أنها لا تحرم المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي بنشر بعض اللقطات لها من الإستوديو أو حتى من الإجتماعات الفنية التي تعقدها بين الحين والآخر.

وأطلّت كارول سماحة في الساعات الماضية على الجمهور بصورة من استوديو التسجيل حيث تضع صوتها على بعض الأغنيات الجديدة، وأشارت من خلال تعليقها عليها إلى أنها تشعل في هذه الفترة من حياتها بنضوج أكبر في شغفها تجاه الموسيقى.

ووعدت كارول الجمهور بمفاجآت عديدة وكتبت: “حاليا أشعر أكثر بنضوج شغفي الكبير للموسيقى، وللأشياء التي تدور في داخلي وتأثري بكل ما يجري من حولي، أترجمه اليوم بأعمال جديدة، أعمل عليها يوميا في بيتي وفي الاستوديو، ستكون بمثابة ولادة جديدة لي في الأشهر القريبة المقبلة..استعدوا لمفاجآت عديدة”.

وكانت كارول سماحة قد كشفت منذ فترة أنها بصدد تصوير أغنية جديدة تحمل اسم “شكرًا” مع المخرجة المصرية بتول عرفة وتحت إدارة شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال كارول سماحة الفنية، كانت أغنية Bon Voyage التي أصدرتها ككليب منذ عدّة أشهر، وهي من كلماتها بمشاركة السورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف وتوزيع دي جي يوسف أيضا،وإخراج بتول عرفة.