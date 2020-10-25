شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز بـ "شال" يتماشى مع الخريف في أحدث إطلالاتها.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر النجمة جينيفر لوبيز واحدة من أهم النجمات حول العالم، كما أنها لها باع كبير في عالم الموضة بفضل جماهيريتها الكبيرة ومتابعتها من جانب الكثيرين ممن يهتموا باطلالتها، ومع الخريف بدأت جينيفر لوبيز في الظهور بإطلالات تتماشى مع هذا الفصل مثلما ظهر مؤخراً اثناء رصدها في تقرير لموقع الديلي ميل وهي ترتدي شالا مميزا.



جينيفر لوبيز

وأضاف التقرير أن النجمة الشهيرة ظهرت بهذا الشكل بعد اجتماع عمل هام لها داخل هوليود، كما ظهرت وهي تمسك بكوب قبل ركوب سيارتها.

وأعلنت النجمة جنيفر لوبيز، وصديقها أليكس رودريجيز لاعب البيسبول السابق، دعمهما للمرشح الديمقراطى جو بايدن فى مواجهة الرئيس الجمهورى دونالد ترامب، الذين يخوضان انتخابات الرئاسة الأمريكية فى الثالث من نوفمبر المقبل.

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واعتبر الثنائى أن توحيد البلاد مرة أخرى بعد 4 أعوام من الشقاق بسبب إدارة ترامب وتجاوز جائحة كورونا وإنقاذ الاقتصاد، هى دوافع كافية لدعم بايدن، وذلك خلال مقطع فيديو لهما مع المرشح الديمقراطى وزوجته جيل.

وقال رودريجيز" "نحن متحمسون ومتشوقون للتصويت، اعتقد أن أصواتنا لم يسبق وأن كانت بهذه الأهمية" .