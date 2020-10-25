يسرا تستعين بخدمة "حريف تمثيل" للبحث عن مواهب شابة

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"الخليج 365" من بيروت: بدأت الفنانة يسرا التحضير لمسلسلها الرمضاني القادم من إنتاج شركة العدل غروب بالتعاون مع سينرجي، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز. وتتعاون يسرا خلال المسلسل مع احدى شركات الاتصالات من خلال خدمة جديدة تحمل اسم "حريف تمثيل"، والتي تم الاعلان عن إطلاقها على هامش مهرجان الجونة. وتدعم يسرا من خلال الخدمة الجديدة المواهب الشابة، وتفتح لهم المجال في أعمالها.

وتقول يسرا عن دوافعها للمشاركة بالمشروع: "استفدت من دعم ومساعدة النجوم الكبار لي في بداياتي، وهو ما سأظل ممتنة له طوال العمر، ولهذا أنا سعيدة بأنني سأقوم بنفس هذا الدور بشكل رسمي ومنهج فني من خلال خدمة حريف تمثيل".

المشاركة في مسابقة "حريف تمثيل" عبر تسجيل المتسابق مقطع فيديو لمشهد تمثيلي قصير يحاكي أحد الشخصيات بأفلام ومسلسلات يسرا، سواء كان الدور يخص يسرا أو غيرها من الممثلين. وبعد تحميل الفيديو على الموقع الخاص بالخدمة، تبدأ مرحلة التصويت بعد ذلك، ويتم إعلان الفائز بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات شهرياً.

وإضافة لهذا تختار يسرا فائز آخر، ليقدم الاثنان تجربة أداء تمثيلي أمامها، والفائز منهما سينال فرصة ذهبية للتمثيل معها في مسلسلها المقبل خلال موسم رمضان 2021.