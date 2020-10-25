جميلة عوض تتصدر محركات البحث بعد كشفها عن مرضها

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"الخليج 365" من بيروت: تصدرت الممثلة المصرية الشابة "جميلة عوض" محركات بحث غوغل بعد عرض أول حلقات حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" الذي يعرض عبر فضائية "dmc" المصرية.

حيث شهدت حلقة أمس السبت تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. سببها أنها إنتهت بمفاجأة زادت الجمهور تشوقاً، عندما كشفت حقيقتها التى تخفيها عن خطيبها وهي أنها مريضة بالمرض الجلدي "البهاق".

ومسلسل "لازم أعيش" من تأليف نجلاء الحديني وتخرجه مريم الأحمدي وهو بطولة جميلة عوض، ونجلاء بدر، وأحمد خالد صالح، وخالد أنور، وسلمى أبو ضيف، وهو عبارة عن حكاية من عشر حلقات يختتم بها مسلسل "إلا أنا".

ونشرت الفنانة الشابة جميلة عوض، صورة جديدة لها عبر صفحتها على الإنستغرام ظهرت فيها بمكياج الشخصية المصابة بالـ «بهاق»، تضامنًا مع من يعانون من هذا المرض، وترويجاً لمسلسلها، وعلقت عوض على الصورة، قائلة: «حاجات كتير بتحصلنا .. ظروف مختارنهاش .. بتكسرنا وتكسر كل فرحة جوانا، لازم أعيش، مسلسل إلا أنا».

يذكر أن حكايات المسلسل مبنية على شخصيات واحداث واقعية.