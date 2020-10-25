بكلمات مؤثرة.. محمود البزاوي يحيي ذكرى استشهاد نجل شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان محمود البزاوي ذكرى استشهاد نجل شقيقه هشام مصطفى، الذي استشهد في سيناء.

ونشر "البزاوي" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "النهاردة ٢٥ أكتوبر ذكرى استشهاد ابن أخويا البطل هشام مصطفى البزاوي ضابط في الجيش المصري .. في عام ٢٠١٥ استشهد في سيناء إثر استهداف مدرعة البطل بمنطقة كرم القواديس جنوب الشيخ زويد .. فخر العيلة يا بطل .. ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي".

وشارك الفنان محمود البزاوي في مسلسل "فرصة تانية"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، بطولة الفنانة ياسمين صبري، أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، أحمد الشامي، إدوارد، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.