بالصور| حضور رانيا يوسف وإلهام شاهين وليلى علوي الفيلم الفلسطيني "200 متر" بالجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- علاء أحمد:
حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عرض الفيلم الفلسطيني "200 متر"، المشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.
وكان من بين الحضور: ليلى علوي، رانيا يوسف، إلهام شاهين، آسر ياسين. تامر حبيب، المخرج أمجد أبو العلاء، المخرج أمير رمسيس، الفنانة بسمة، الفنانة تارا عماد، الفنانة سلمى أبو ضيف.
المهرجان انطلقت فعالياته مساء الجمعة الموافق 23 أكتوبر، وتستمر حتى 31 من نفس الشهر، ويشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الفن، وباقة مختارة من الأفلام السينمائية التسجيلية والروائية الطويلة والقصيرة، التي تتنافس على الجوائز .
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