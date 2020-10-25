محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: تصوير- علاء أحمد: مع أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، حضر الفنان آسر ياسين، عرض الفيلم الفلسطيني "200 متر" للمخرج أمين نايفة. Advertisements والتقط آسر ياسين عددا من الصور التذكارية مع أعضاء اللجنة، وصورة بمفرده، ظهر خلالها مؤديا حركة راقصة. ويشهد عرض الفيلم حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم المخرج أمجد أبو العلاء، السيناريست تامر حبيب، الفنانة رانيا يوسف، الفنانة إلهام شاهين.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| بحركة راقصة.. آسر ياسين يظهر على السجادة الحمراء قبل مشاهدة "200 متر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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