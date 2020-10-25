سيرين عبد النور عن إطلالتها في مهرجان الجونة: "كنت حامل في الشهر الرابع" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تداول عدد من محبي النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، عدة صور لها أثناء تواجدها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر موقع "تويتر".

الصور تم تداولها لمقارنة إطلالة النجمة اللبنانية بأزياء نجمات المهرجان، إلا أنها علّقت وكشفت مفاجأة قائلةً: "الصور من 3 سنين وكانت أول سنة للمهرجان، وبوقتها كنت حامل بـ(كريستيانو) بالشهر الرابع، بس أديش بدي أشكر الناس المحبة يللي عملوا ها الهمروجة كلها".

يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "دانتيل" الذي عُرض عبر منصة شاهد في أغسطس الماضي، وشاركها البطولة النجم محمود نصر، ومن إنتاج جمال سنان.

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.