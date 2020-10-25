إطلالة جريئة لـ أسماء جلال في أول ظهور لها بعد تعافيها من كورونا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة الشابة أسماء جلال، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها ظهرت خلال مرتدية فستانا جريئا باللون الأسود.
وكشف حساب برنامج "ArabWood" عبر موقع "إنستجرام"، أن الصورة هي الأولى لـ أسماء جلال بعد تعافيها من فيروس كورونا.
التعليقات التي تلقتها أسماء جلال أيضا على الصورة أشارت إلى ذلك، إذ كتبت لها الفنانة هدى المفتي: "هي الكورونا بتحلي كده؟"، وعلّق لها الفنان طلعت أحمد قائلا: "كده يبقى خفيتي"، فعقبت: "إفراج".
ومن جانب آخر، تشارك أسماء جلال في مسلسل "أنصاف مجانين" مع أحمد خالد صالح ومحمد عبدالعظيم وغيرهما، والعمل مقتبس عن رواية الكاتبة السعودية الدكتورة شيماء الشريف، وتكتب له السيناريو والحوار مريم نعوم، وإخراج عمر رشدي.
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