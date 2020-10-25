"نعمة من ربي".. نيللي مقدسي تحتفل بعيد ميلاد والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، تجمعها بوالدتها احتفالا بعيد ميلادها. وعلقت: "إنتِ الحب الحقيقي والأمان والدفا والدني كلها يا أمي يا حبيبة قلبي يا صديقة العمر يا نعمة من ربي". وتابعت: "الله يخليلي ياكي يا أحلى وأحن وأطيب أم بالدني، ينعاد عليكي ويطوّل بعمرك". يذكر أن نيللي مقدسي، أعادت مؤخرا تقديم أغنية "حنين" للفنانة وردة، بتوزيع جديد، وهي من ألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي.



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