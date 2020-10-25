بالصور| توقيع اتفاقية بين "الجونة السينمائي" والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

شهد مهرجان الجونة السينمائي، في "فستيفال بلازا" اليوم الأحد 25 أكتوبر وعلى هامش فعالياته، توقيع اتفاقية بين المهرجان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر.

وقع على الاتفاقية المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، وكريم أتاسي ممثل المفوضية في مصر وجامعة الدول العربية.

وأكد الحمامصي أن مشوار المهرجان مع المفوضية بدأ منذ بدايته، لافتا لأهمية دور المهرجان في تسليط الضوء على قضايا اللاجئين، مذكرا الحضور بأن شعار المهرجان هو "سينما من أجل الإنسانية"، وهو ما سيجعلهم حريصين على بناء جسور تعاون بين الفنانين والمفوضية.

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وفي كلمته، أعرب كريم أتاسي عن سعادته بالشراكة بين المفوضية والمهرجان، مؤكدا أن الاتفاقية ستقوي الطرفين، إذ سيدعم كل طرف الآخر.

وتحدث عن تاريخ الشراكات التي قامت بها المفوضية مع الفنانين، وكيف كانت علاقتها بنجوم عالميين قبل أربعين سنة، مشيرا إلى تعاون المفوضية مع النجمة العالمية انجلينا جولي، التي كانت من سفرائهم وأصبحت مبعوثا خاصا، وبعدها بسنوات بدأت علاقة المفوضية بنجوم داخل الوطن العربي، بينهم الفنان عادل إمام.

تهدف الاتفاقية لتمهيد الطريق لتعاون طويل الأمد بين المنظمات المدنية والسينما الفاعلة في مجال التنمية من أجل تحسين أوضاع اللاجئين المهمشين، وتعمل على نشر الوعي بشأن محنة اللاجئين.

كما تأتي الاتفاقية للدفاع عن اللاجئين في مصر وزيادة الداعمين لبرامج المفوضية التي تخدمهم. إذ يسعى مهرجان الجونة السينمائي للنهوض بعمل المفوضية والدعوة لدعم اللاجئين من خلال مختلف الخدمات والمنصات وحلقات النقاش التي يقدمها.