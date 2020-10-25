علا رشدي تمازج الجمهور من الجونة: "شعري محتاج مسايسة ودلع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: علقت الفنانة علا رشدي على لوك شعرها الذي ظهرت به في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، بصورة على حسابها بإنستجرام: "شعري ده يا جماعة طبيعي ١٠٠ ٪. أنا سويته على الهادي يوميها. أصل الشعر عشان يظبط محتاج مسايسة ودلع كده ونشغله مزيكا ونطبطب عليه". شاركت علا في دراما رمضان الماضي بمسلسل "بـ100 وش" بطولة آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم ‏وشريف ‏دسوقي، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

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