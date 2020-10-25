حسام داغر في كواليس "اللعبة ٢" ويكشف عن شخصيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : ظهر الفنان حسام داغر، داخل كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، كاشفا عن شخصيته بالعمل. ونشر داغر، صورا من الكواليس عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "شخصية رجب.. مسلسل اللعبة الجزء الثاني (ليفيل الوحش) ". Advertisements مسلسل" اللعبة ٢" بطولة :شيكو وهشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري وعارفة عبد الرسول.

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