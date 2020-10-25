فرقة المسرح الحديث تستعد لـ"أبي تحت الشجرة "

قال الفنان خالد النجدي مدير فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح أن الفرقة تجري البروفات النهائية استعدادا لاستقبال عرض " أبي تحت الشجرة" من تأليف طارق رمضان و إخراج إسلام إمام ، حيث من المقرر عرضه على

مسرح السلام بشارع القصر العيني .

و أضاف " النجدي " ان العرض يتناول فكرة التفكك الأسري من خلال أب يسافر سعيا وراء رزقه تاركا اسرته ، و

ما ينتج عن ذلك من أثر سلبي على الأسرة و خاصة الأبناء.

"أبي تحت الشجرة " من بطولة هاني كمال، لبني الشيخ، منير مكرم، شادي أسعد، دينا هريدي، أحمد عبد الهادي ، دعاء رمضان ، ديكور يحيى صبيح ، موسيقى محمد خالد، من تأليف طارق رمضان، وإخراج إسلام إمام.