فرقة المسرح الحديث تستعد لـ"أبي تحت الشجرة "

قال الفنان خالد النجدي مدير فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح أن الفرقة تجري البروفات النهائية استعدادا لاستقبال عرض " أبي تحت الشجرة" من تأليف طارق رمضان و إخراج إسلام إمام ، حيث من المقرر عرضه علىمسرح السلام بشارع القصر العيني .
و أضاف " النجدي " ان العرض يتناول فكرة التفكك الأسري من خلال أب يسافر سعيا وراء رزقه تاركا اسرته ، وما ينتج عن ذلك من أثر سلبي على الأسرة و خاصة الأبناء.
"أبي تحت الشجرة " من بطولة هاني كمال، لبني الشيخ، منير مكرم، شادي أسعد، دينا هريدي، أحمد عبد الهادي ، دعاء رمضان ، ديكور يحيى صبيح ، موسيقى محمد خالد، من تأليف طارق رمضان، وإخراج إسلام إمام.
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