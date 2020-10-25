هكذا علّق أحمد فهمي على غيابه عن مهرجان الجونة

بعد تساؤلات الجمهور حول عدم حضور الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد ، حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، يوم الجمعة الماضي.
علق أحمد فهمي ساخرًا عبر حسابه
الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، انطلقت مساء الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.
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