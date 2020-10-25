جمهور حماقي يهاجم أحمد حليم بسبب "الفرح إمتى".. تعرف على التفاصيل

تعرض المطرب أحمد حليم،لهجوم شديد من قبل جمهور النجم محمد حماقي، وذلك عقب طرح حليم لأغنيته الجديدة "الفرح إمتى"عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب" وعلى السوشيال ميديا.

وتأتي تفاصيل الخلاف إلى غناء حماقي، نفس الأغنية في إحدى حفلاته الغنائية وأخبر جمهوره وجميع الحاضرين بأن هذه الأغنية ضمن أغاني ألبومه المقبل، والتي كانت

تحمل وقتها عنوان آخر وهو "الكل عرف".

اتهم جمهور حماقي،حليم بسرقة الأغنية وأعربوا عن غضبهم الشديد لأنهم لم يعلموا حقيقة الأمر وهي أن حماقي، قرر بعد تقديمه الأغنية بإحدى حفلاته ألا يضم هذه الأغنية لأغاني ألبومه المقبل وضمها لألبوم

أخر عقب المقبل وأخبر فريق العمل بقراره، الذي قُبل بالرفض واضطروا إلى بيعها لمطرب آخر وهو أحمد حليم.

أغنية"الفرح إمتى" من كلمات الشاعر فوزي ابراهيم، وألحان محمد النادي، وتوزيع وسام عبد المنعم، والعمل الفني من انتاج شركة"غاليديا".

جدير بالذكر أن كليب"الفرح إمتى" ثاني عمل فني إخراجي لغاليديا والعمل الأول كان إخراج فيديو كليب أغنية "شكر واجب" للمطرب محمد صيام، وأحمد حليم، وأغنية أحمد رمضان.

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