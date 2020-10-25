موسيقي "الجو جميل" لعمرو دياب تتصدر تريند يوتيوب

بعد طرحها بساعات تصدرت الموسيقى التشويقية لأغنية "الجو جميل" لعمرو دياب تريند موقع يوتيوب للفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر. وكان الهضبة قد طرح أمس المقدمة التشويقية لجزء من موسيقى الأغنية وسط تفاعل رودا السوشيال ميديا معها. تفاعل رودا السوشيال ميديا معها.

أغنية الجو جميل من كلمات محمد القياتي ، ألحان محمد يحيى ، توزيع أحمد عادل، ميكس وديجيتال ماستر أمير Advertisements محروس. محروس.

وكان عمرو دياب قد طرح منذ أيام دويتو " أهي أهي" مع المطربة اليونانية إيريني بابادوبلو.

والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر ، وألحان محمد يحيى ، توزيع وميكس عادل حقي.

وتم تسجيل الأغنية بين مصر واليونان وأسبانيا ، بمشاركة عازفين أجانب.

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