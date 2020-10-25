بالفيديو..شاب يعتدي على سيدة ويرميها من الحافلة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أكتوبر 2020 07:14 مساءً - منذ 44 دقيقة

رصد مقطع فيديو ، لحظة اعتداء شاب على سيدة ورميها من الحافلة في إحدى المدن الكندية .

أثارت واقعة اعتداء رجل على امرأة في مدينة فانكوفر الكندية جدلا، حيث دفع راكب حافلة امرأة إلى خارجها بعد أن بصقت في وجهه إثر جدل حول عدم ارتدائها لقناع واق على وجهها.

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بدأت حيثيات ما حدث بنقاش حاول خلاله الشاب منع امرأة من الصعود إلى الحافلة نظرا لأنها لم تكن ترتدي قناعا ضد فيروس كورونا، لكنها رفضت وبصقت على وجهه، ما أثار غضب الشاب الذي دفعها وركلها حتى سقطت من الحافلة على الرصيف.

سقطت المرأة على وجهها في الشارع في مشهد مروع مما نتج عنه إصابتها ببعض الجروح السطحية قبل أن يتبعها أحد الركاب ليطمئن عليها ويساعدها.