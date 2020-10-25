تراند اليوم : علي الهادي .. جوهرة ركبت الحصان وبتتدلع – إتفرج

نشرت الفنانة جوهرة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت جوهرة في الصورة بفستان أحمر مكشوف الكتفين، وتحتضن حصان في أحدث جلسة تصوير لها.

ومن الناحية الجمالية، اختارت جوهرة مكياجا صارخا مما كشف عن جمال ملامحها، واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها وعلقت قائلة “حورية البحر”.

يذكر أن جوهرة تحرص على التواصل مع جمهورها بصور لها عن حياتها الشخصية وحفلاتها عبر صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي.

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وشاركت جوهرة في فيلم “الفلوس” مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.