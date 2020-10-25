تراند اليوم : هناخدك جولة مع مايا دياب جوا حمام السباحة – إتفرج

شاركت مايا دياب صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

وظهرت مايا دياب علي حمام السباحة بإطلالة مميزة خطفت بها الأنظار واعتمدت علي المكياج الجذاب واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك، وتركت شعرها منسدلا علي كتافها وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية “لوكاندة الأوباش” وتدور أحداثها في إطار كوميدي.

وشاركت في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي المرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.

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