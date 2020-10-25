تراند اليوم : بمايوه بكيني وكاشة حصدت جورجينا طواف شهرة أكبر من إعلانها الممنوع

مهرجان الجونة طريقكم للشهرة.

لا ليس من خلال حصد الجوائز، او المشاركة في أفلام بارزة .. لا لا دى كماليات

الأهم والأبرز ان تلفت الأنظار بإطلالة غريبة او مثيرة او مستفزة على السجادة الحمراء.

ستلتقط الكاميرات صورتك.. وستتناقل المواقع حكايتك وتفاصيلك، ثم تتحولى إلى بطلة ونجمة.

هل تعرفون جورجينا طواف؟؟

ولا نحن نعرفها.. لكنها أصبحت أحد محاور حديث السوشيال ميديا، بعد أن استعانت بمايوه بكيني اضافت له قطعة صغيرة من القماش ليتحول إلى فستان ظهرت به على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة.

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لتنشر المواقع تاريخ جورجينا طواف الصغير جدا جدا.

وابرزه مشاركتها في إعلان لم نراه .. لكونه أحد الإعلانات الممنوعة من العرض لم يحويه من إيحاءات.

وجه إعلاني نساه الجمهور، وأعاده إلى المشهد مهرجان الجونة وعجلة السوشيال ميديا.

مبروك على جورجينا ركوب التريند.