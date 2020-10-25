تراند اليوم : جومانا مراد بتغيظ الستات : جوزي خاتم في صباعي – فيديو

أجرت قناة ON لقاء سريع مع جومانا مراد وزوجها المحامي ربيع بسيسو في كواليس الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، ضمن فقرة “ON Gouna” من تقديم أحمد مهدي، أجابا فيه عن عدد من الأسئلة السريعة.

كشفت جومانا مراد عن عدد ابنائها، قائلة إنهم 3، علي ومحمد وديانا، وأنها تركتهم في المنزل بالقاهرة، وأهدت زوجها أغنية أم كلثوم “أنت عمري” فيما رد زوجها بأغنية “الحب كله”.

أكدت ربيع بسيسو أنه يستمتع بأكل فتة الحمص من يد زوجته، وهو ما أدهشها، فيما أكدت جومانا مراد أنها لا تختلف مع زوجها ولا يوجد بينهم “خناقات”.