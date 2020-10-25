تراند اليوم : أشرف ذكي بيعامل روجينا بطيبة وإحساس قدام الناس – إتفرج

نشرت الفنانة روجينا مجموعة من الصور لها خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت روجينا في الصور بإطلالة كلاسكية، برفقة زوجها نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي وغلبت على الصور اللحظات الرومانسية أثناء وجودهم على الريد كاربت.

من جانبها طرحت شركة إنتاج مسلسل “أسود فاتح” الملصق الرسمي للعمل، والذي ظهر خلاله تغير مكان الفنانة روجينا، وحل محلها الفنان أحمد فهمى، وهو ما يشير إلى وجود خلافات على مكان تواجدها بالأفيش، وهو ما أكده مصدر داخل العمل، الذي تم تصوير أحداثه فى العاصمة اللبنانية بيروت.

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مسلسل “أسود فاتح” “تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.

كانت روجينا تألقت في شهر رمضان الماضي مع الفنان محمد رمضان بمسلسل “البرنس” للمخرج محمد سامي.