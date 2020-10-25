تراند اليوم : إيمان السيد خلت ياسمين صبري في نص هدومها في الجونة – إتفرج

سخرت الفنانة إيمان السيد من لقاء الفنانة ياسمين صبري على السجادة الحمراء في افتتاح الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

وخلال الساعات الماضية نالت الفنانة ياسمين صبري موجة واسعة من السخرية بسبب لقاء تليفزيوني أجرته مع قناة ON E وتحدثت فيه عن أعمالها المقبلة والأدوار التي تتمنى تجسيدها ولم تتحدث ياسمين صبري عن طبيعة الأدوار سوى أنها تدور حول المرأة.

وعبر حسابها على Facebook، كتبت إيمان السيد حوارا تخيليا على نمط حوار ياسمين صبري جاء فيه ”

صبري أنها عاكفة على قراءة العديد من السيناريوهات لمسلسلها المقبل في رمضان، مشيرة إلى أنها لا تفكر في عمل سينمائي حاليا بسبب الإغلاق الجزئي للسينمات وإنها حينما تفكر في عمل لابد أن يحقق النجاح المطلوب.

وأضافت ياسمين صبري أنها لو أتيحت لها الفرص لتقديم عمل عبر المنصات الرقمية ستوافق على الفور لأنها المستقبل.

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واتخذت ياسمين صبري شعارا لسنة 2020 وهو الحياة حلوة.

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.