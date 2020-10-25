خاص.. بعد احتلالها التريند.. تعرف على تفاصيل دور هدى الإتربي الجديد

رنا صلاح الدين - استطاعت الفنانة الشابة هدى الإتربي احتلال تريند السوشيال ميديا، وذلك بعد ظهورها في حفل افتتاح فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، لذي أقيم يوم الجمعة الماضية، حيث إنها ارتدت فستان لونه أسود، ولكنه استطاع أن يلفت انتباه جميع الناظرين إليه، ما جعلها تستطيع تصدر التريند.

وعلم موقع الخليج 365 من مصادره المقربة داخل مسلسل "شارع 9"، التي تشارك فيه الفنانة هدى الإتربي، إنها تجسد في العمل شخصية زوجة الفنان محمود عبدالمغني.

وأشارت مصادرنا إلى إن شخصية هدى في الأحداث تعاني من إدمان المخدرات، وتحاول أن تكف عن تناولها، إلا إنها لا تستطيع فعل ذلك، الأمر الذي يجعلها تقرر الذهاب إلى طبيبة نفسية، وتجسد شخصيتها في الأحداث بطلة العمل رانيا يوسف حتى تساعد في أن تقلع عن إدمانها.

يذكر أن أخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة الشابة هدى الإتربي كان مسلسلي "القمر أخر الدنيا" و"الوجه الأخر"، كما إنها شاركت كموديل في كليب غنائي في بدايتها الفنية، وكان ذلك عام 2018، حيث شاركت في فيديو كليب أغنية "100 وش"، الذي قدمه كلا من الفنانين، تامر حسني وأحمد شيبة ومصطفى حجاج ودياب.