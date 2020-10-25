مصطفى قمر يحيي حفلا غنائيا في مهرجان الجونة غدا الاثنين

رنا صلاح الدين - يحيي الفنان مصطفى قمر حفلا غنائيا غدا الاثنين على هامش فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، التي انطلقت يوم الجمعة الماضية، ومن المقرر استمرارها حتى يوم 31 من شهر أكتوبر الجاري.

ويصل مصطفى قمر الجونة في صباح الغد، حيث إنه من المقرر أن يقام حفله الغنائي في تمام الساعة الـ9 مساء، وسيغادر عائدا إلى القاهرة في صباح يوم الثلاثاء، وذلك لإرتباطه بأعمال هناك.

يذكر أن الفنان مصطفى قمر طرح مؤخرا ألبوم "لمن يهمه الأمر 2"، كما إنه حل في خلال الأسابيع الماضية ضيفا في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة قنوات cbc، وظهر في حلقته برفقة نجله تيام.