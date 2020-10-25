رغم إنجابها من خمسة أشهر.. البريطانية الجميلة شيريدان سميث تريد طفلًا آخر

رنا صلاح الدين - بعد خمسة أشهر فقط من ترحيبها هي وخطيبها جيمي هورن بابنهما بيلي، كشفت الممثلة البريطانية شيريدان سميث عن حاجتها لانجاب طفلًا آخر.

وذكر تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الممثلة البالغة من العمر 39 عامًا كانت قد رحبت بابنها الأول بيلي منذ خمسة أشهر فقط، لكنها تفكر بالفعل في إنجاب طفل ثان من خطيبها جيمي هورن، لأن الزوجين يعتقدان أنه سيكون من "الرائع" إنجاب طفل آخر.

قالت: "أرغب في إنجاب طفل آخر - لقد تحدثنا بالفعل عن ذلك. من الصعب أن تبدأ في التخطيط للعمل، ولكن سيكون ذلك رائعًا".

يُشار إلى أن نجمة "Cleaning Up" "لم تكن ترغب بالأطفال أبدًا" في مستقبلها قبل أن تقابل جيمي، لكن يبدو أن صديقها قد وطد للفكرة في عقلها، وجعلها تتقبلها.

في غضون ذلك ، قالت ممثلة "سيلا" مؤخرًا وهي تتحدث عن أمومتها أن ذلك "أفضل شيء" حدث لها.