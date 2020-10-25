جينيفر أنيستون: لا تصوتوا لكاني ويست

رنا صلاح الدين - حثت الممثلة الهوليوودية جينيفر أنيستون الأمريكيين على عدم التصويت لصالح مواطنها المغني الأسمر كاني ويست.

انتقلت الممثلة البالغة من العمر 51 عامًا إلى حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، لتشجيع الناس على التصويت في الانتخابات الأمريكية، وكشفت عن دعمها للمرشح الديمقراطي جو بايدن، كما ناشدت جينيفر متابعيها عدم التصويت لصالح كاني.

إلى جانب لقطة للممثلة وهي ترسل صوتها بالبريد، كتبت: "صوّت، وفعلت ذلك مبكرًا، لقد صوتت لأن هذا البلد الآن أكثر انقسامًا من أي وقت مضى. لقد قرر رئيسنا الحالي أن العنصرية ليست قضية. لقد تجاهل العلم بشكل متكرر وعلني. مات الكثير من الناس ".

تحدثت جينيفر أيضًا عن دعمها لمجموعات الأقليات وناشدت الناخبين النظر في قضايا تغير المناخ أيضًا.

وتابعت في منشورها على موقع الصور والفيديوهات العالمي: "أحثكم على التفكير حقًا في من سيكون أكثر المتضررين من هذه الانتخابات إذا بقينا على المسار الصحيح، فنحن على الطريق الآن. بناتك، إخواننا وأخواتنا السود، كبار السن الذين يعانون من ظروف صحية، أولادك و أحفادك المستقبليين ".