كاني ويست: "الله يريدني رئيسًا"!

رنا صلاح الدين - يعتقد كاني ويست أن الله يريده أن يترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة، ليكون "زعيم العالم الحر".

أعلن مغني الراب البالغ من العمر 43 عامًا في يوليو أنه تقدم كمرشح للانتخابات الأمريكية المقبلة في 3 نوفمبر، وهو يدعي الآن أنه "استدعاء"ليكون"الزعيم"، أو كما يقول: الله "دعاه"إلى"اتخاذ هذا الموقف".

أوضح كاني أيضًا أن معركته مع فيروس كورونا في وقت سابق من هذا العام افقدته القدرة أنه على تجميع حملته السياسية بالطريقة التي يريدها. كما كانت سببًا في تسجيله في وقت متأخر كمرشح رئاسي". حسبما صرح لأجد برامج البودكاست.

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في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر مغني "Bound 2" إعلانه الرسمي لحملته، والذي وعد فيه بـ "بناء دولة أقوى" من خلال "بناء أسر أقوى" أيضًا.

وقال في الفيديو: "لكي نرتقي إلى حلمنا، يجب أن تكون لدينا رؤية. نحن كشعب سنحيي التزام أمتنا بالإيمان، بما يسميه دستورنا الممارسة الحرة للدين، بما في ذلك، بالطبع، الصلاة. الصلاة، يمكن استعادة الإيمان. نحن كشعب مدعوون إلى هدف أكبر من أنفسنا. لسنا فقط منارة للعالم، ولكن يجب أن نكون خدام لبعضنا البعض. لتشجيع بعضنا البعض، لمساعدة بعضنا البعض".

وتابع في رسالته لاتباعه القليلين "علينا أن نتصرف بناءً على الإيمان، بمعرفة أكيدة بأننا نسعى لتحقيق الأهداف الصحيحة ونفعل الأشياء الصحيحة. سنبني دولة أقوى من خلال بناء أسر أقوى. الأسر هي لبنات بناء المجتمع والأمة. من خلال التحول إلى الإيمان، سنكون الأمة الناس التي يريدها الله أن تحكم".