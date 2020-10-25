هيلاري داف تعلن عن حملها عبر انستجرام

رنا صلاح الدين - أعلنت نجمة مسلسل 'Lizzie McGuire' هيلاري داف عن حملها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

كشفت الممثلة البالغة من العمر 33 عامًا - التي لديها بالفعل ابنها لوكا، ثمانية أعوام، من زوجها السابق مايك كومري وبانكس، 23 شهرًا، من ماثيو كوما - أنها تتوقع طفلًا آخر، ونشرت مقطع فيديو يثبت نمو وانتفاخ بطنها. على منصة مشاركة الصور.

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وإلى جانب فيديو ماثيو وهو يحتضن بطنها، كتبت هيلاري في إشارة إلى بطنها: "نحن ننمو! في الغالب أنا "

فيما فتح منشور الممثلة سيل من التهاني سواء من زملائها في مجال الترفيه، بما في ذلك النجمتين ليا ميشيل وبوسي فيليبس، أو متابعيها على حسابها الشخصي.

يذكر أن هيلاري كانت قد أنجبت طفلها الأول عندما كانت في الرابعة والعشرين من عمرها ووجدت في البداية أن التجربة كانت "منعزلة" تمامًا. ومع ذلك، فقد اعترفت أيضًا بأنها كانت تحلم دائمًا بإنجاب الأطفال.