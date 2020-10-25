"شارلي شابلن المصري" يعيد أسطورة السينما الصامتة للحياة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر المصري أحمد الشاذلي المولع بزمن السينما الصامتة، تجسيد شخصية أشهر نجومها "شارلي شابلن" وإعادته للحياة. يرتدي الشاذلي (31 عاماً) ملابس شابلن الشهيرة وقبعته البريطانية المستديرة ويؤدي عروضاً مسرحية يحاكي فيها الممثل الكوميدي البريطاني بتعبيرات وجه مبالغ فيها. وبدأت عروض الشاذلي التي يطلق عليها اسم "شاذلي شابلن" في 2016 واستلهمها من ولعه بشارلي شابلن وقصة حياته، وفقاً لوكالة "رويترز". Advertisements

وواجه الشاذلي صعوبات في تجسيد الشخصية، فاضطر لطلب الملابس من صديق له في الولايات المتحدة، وما زال يجاهد للعثور على مسرح يقدم عليه عروضه بحضور جمهور بدلاً من فيديوهات ينشرها مواقع التواصل الاجتماعي. وتخاطب عروض الشاذلي جمهوراً تتراوح الأعمار فيه بين 16 عاماً و60 عاماً.

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