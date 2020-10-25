فن ومشاهير

تدهور الحالة الصحية للموسيقار وعازف الناى عبدالله حلمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  شهدت الحالة الصحية للموسيقار وعازف الناي الشهير عبدالله حلمي تدهورا ملحوظا، خلال الساعات القليلة الماضية، ودخل حلمي إحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة منذ عدة أيام، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، حيث أجريت له جراحة عاجلة نقل بعدها إلى غرفة للرعاية المركزة، وكان الموسيقار وعازف الكولة الشهير عبدالله حلمي تعرض لأزمة مرضية عنيفة أثرت على صحته، وجعلته غير قادر على الحركة.

 

يذكر أن حلمي، يعد واحدا من أهم عازفي آلة "الكولة" بمصر والعالم العربي، ويعد عضوا رسميا فى فرقتي عمرو دياب ومحمد منير، كما شارك فى أغاني ألبومات كل من جمال سلامة وحسن شرارة وهاني شاكر ومحمد منير وعلي الحجار.

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عبدالله حلمي (1)
عبدالله حلمي (1)

عبدالله حلمي (2)
عبدالله حلمي (2)

 

 

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