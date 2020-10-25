فيديو.. رامي صبري يسجل أكثر من مليون مشاهدة بأغنية "مش مرتاحين"

حقق الفنان رامي صبري، بأغنيته الجديدة "مش مرتاحين"، أكثر من مليون مشاهدة، وذلك في مايقرب من اسبوع على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:تميم، ويقول مطلعها "متلخبطين و مفيش ثوابت الدنيا سابت إيدها أعصابنا سابت

الدنيا سابت إيدها أعصابنا سابت مش مرتاحين وخلاص تعبنا يا زمن راعبنا إنطق عرفنا عيبنا.. يا زمن راعبنا عرفنا عيبنا. و قولولنا ليه .. ليه الغيامة ضلتنا ياما".

تأتي الأغنية كـ تتر غنائي لمسلسل "طلقتك نفسي"، الذي تم عرض أولى حلقاته مساء أمس، من بطولة "أحمد عصام، هاجر أحمد و أحمد شامي و ميدو عادل و نانسي صلاح، محمد مهران، كارولين عزمي ، ومجموعة من ضيوف الشرف بيومي فؤاد و نهال عنبر و عايدة رياض ، من تأليف أحمد عصام، و إخراج محمد النقلي.