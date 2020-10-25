عدد محدود لتذاكر حفل علي الحجار في مدينة 6 أكتوبر

قبل أيام من إقامته، تبقى عدد محدود من تذاكر حفل الفنان علي الحجار، المقام في مدينة 6 أكتوبر، وذلك في إطار عودة الأنشطة الغنائية

والفنية في عدد من مسارح مصر.

يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر، على مسرح جامعة مصر في

مدينة 6 أكتوبر، في الساعة الـ8 والنصف مساءً.

سوف تتم مراسم الاحتفال مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، والالتزام بالتعقيم للحفاظ على سلامة الحضور، حيث يعتبر هو الحفل الاول في الجامعة بعد جائحة كورونا.