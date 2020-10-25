تفاصيل وموعد عرض "كأنك تراه " في الاوبرا

ينطلق العرض المسرحي "كأنك تراه" التابع البيت الفني للمسرح بعد تحقيقه العديد من النجاحات، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 27،28، 29 الساعة السادسة مساء.

عرض كأنك تراه غنائي درامي يناقش عددا من مشاكل المجتمع المصري المعاصر مثل

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الهوس بالتكنولوجيا، الزواج وأعبائه المادية، انشغال الآباء عن الأبناء، العلاقة بين الغني والفقير، الغش والكذب، التحايل باسم الدين لتحقيق المكسب، العلاقة بين المسلم والمسيحي، الإرهاب ومقارنتها بأخلاق وسلوك الرسول صلي الله عليه وسلم من خلال استحضار شخصية أحد الصحابة وهو الصحابي أويس القرني.

العرض تأليف نسمة سمير، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، بطولة محمد يونس، ماهر محمود، علاء النقيب، سامح فكري، إيهاب بكير، مريم هانى، ندى عاصم، أحمد عبدالهادى، محمد الجعفرى، عمرو خالد، الطفلة إنجي إيهاب، وكوكبة من المنشدين، إخراج ماهر محمود.