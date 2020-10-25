تفاصيل وموعد عرض "كأنك تراه " في الاوبرا

ينطلق العرض المسرحي "كأنك تراه" التابع البيت الفني للمسرح بعد تحقيقه العديد من النجاحات، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 27،28، 29 الساعة السادسة مساء.
عرض كأنك تراه غنائي درامي يناقش عددا من مشاكل المجتمع المصري المعاصر مثل
العرض تأليف نسمة سمير، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، بطولة محمد يونس، ماهر محمود، علاء النقيب، سامح فكري، إيهاب بكير، مريم هانى، ندى عاصم، أحمد عبدالهادى، محمد الجعفرى، عمرو خالد، الطفلة إنجي إيهاب، وكوكبة من المنشدين، إخراج ماهر محمود.
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