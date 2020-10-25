الأربعاء.. فريق تقاسيم عربية يحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل غنائي جديد لفريق "تقاسيم عربية" بقيادة المايسترو محمد خيري، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 أكتوبر الجاري، على مسرح النهر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً. ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح. مجموعة متنوعة من أجمل الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح. فرقة تقاسيم عربية تم تأسيسها فى نوفمبر عام 2017 تهدف الفرقة إلى إحياء التراث الغنائي القديم Advertisements المتمثل فى أغاني الموسيقى العربية لـ (محمد عبدالوهاب وأم كلثوم وعبدالحليم حافظ وغيرهم. المتمثل فى أغاني الموسيقى العربية لـ (محمد عبدالوهاب وأم كلثوم وعبدالحليم حافظ وغيرهم. الجدير بالذكر أن كانت الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.

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